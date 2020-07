Pallbearer estrena single y anuncia los detalles de su nuevo disco: “Forgotten Days”

Ya había pasado un tiempo desde que Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan anunció que publicaría un álbum como solista, y hoy finalmente llegan los detalles para “Child Soldier: Creator of God“. Este disco, será publicado el próximo 23 de octubre, contando con tracks como la ya conocida “Fire for Water“, “Deep Set“, y un nuevo sencillo recién estrenado que lleva por título “Do You Need Me to Remind You?“, y cuyo video puedes ver más abajo.

Cabe señalar que para este trabajo, el músico tomó el desafío de tocar todos los instrumentos, a excepción de la batería, para entregar un trabajo creado directamente por sus instintos y decisiones. Revisa a continuación todos los detalles de este lanzamiento, junto con el nuevo adelanto.

Tracklist de “Child Soldier: Creator of God”: