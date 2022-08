Outsider Festival cambia de recinto y suma nuevos artistas

Cambios no menores se han anunciado para lo que será el Outsider Festival, ya que su edición 2022, que se realizará los días 25 y 26 de noviembre ha expandido su line up curado especialmente para la ocasión, además de cambiarse de recinto. Esto, porque el evento deja el Teatro Cariola para trasladarse hasta el Club de Campo Las Vizcachas, recinto al aire libre que contará con mayor amplitud para los asistentes, además de foodtrucks, stands, estacionamientos, entre otros servicios.

Si el line up ya estaba recargado con la presencia de The Exploited y GBH como las bandas que encabezarán la cita, a quienes se suman 2 Minutos y Worst, ahora se ha confirmado la presencia de dos nuevos headliners para el evento con Richie Ramone y Michale Graves, quienes se presentarán en la primera y segunda jornada, respectivamente. El ex Ramones traerá lo mejor de su etapa en la banda, además de su carrera solista, mientras que Graves recorrerá su periodo en Misfits con un set enfocado en los álbumes “American Psycho” (1997) y “Famous Monsters” (1999)

El cartel lo completan una amplia selección de bandas, con presentaciones de Fiskales Ad-Hok, Los Miserables, Machuca, Santiago Rebelde, Los Revoltosos, Paranoia, Trikinosis y Dipsomanos. Los tickets adquiridos anteriormente serán válidos para la nueva fecha y homologados a Acceso General para el o los mismos días, mientras quienes adquirieron tickets para la localidad Palco o no estén de acuerdo con las nuevas condiciones, pueden solicitar la devolución a soporte@eventrid.cl.

La venta de entradas, en tanto, está disponible mediante el sistema Eventrid. Estos son los valores:

Acceso General Viernes: $35.000

Acceso General Sábado: $35.000

Acceso General Ambos Días: $70.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.