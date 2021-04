Opeth posterga su gira sudamericana para 2022

Llega un nuevo adelanto de “McCartney III Imagined“, versión reimaginada del álbum “McCartney III” de Paul McCartney, que contará con versiones de artistas como Phoebe Bridgers, Damon Albarn, Josh Homme, St. Vincent, Anderson .Paak, entre otros. Ahora es el turno de “Slidin’” y su remix a cargo de EOB, el proyecto de Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, que puedes escuchar más abajo.

Esta nueva entrega saldrá a luz el próximo 16 de abril a través de Capitol Records, contando con una extensa lista de versiones “reimaginadas” del último LP del ex Beatle, tal como “The Kiss Of Venus” por Dominic Fike o el remix de “Find My Way” por Beck.

Escucha el track a continuación: