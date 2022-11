Opeth anuncia segundo show en Teatro Caupolicán

Dos de las bandas más queridas por su fanaticada que serán parte de Knotfest 2022 son Bring Me The Horizon y Trivium, que junto a su participación en el festival habían confirmado un show en Teatro Coliseo para el día 12 de diciembre, el que para que nadie quede fuera ahora se traslada hasta un recinto de mayor capacidad: el Teatro Caupolicán.

Tras su última presentación en nuestro país en 2019, la banda británica compuesta por Oliver Sykes, Lee Malia, Matt Kean, Matt Nicholls y Jordan Fish, se preparan para estremecer a sus fans con un show que promete ser inolvidable, presentando los adelantos del próximo disco que preparan, enmarcado en su saga “Post Human“. Por su parte, Trivium llega promocionando su reciente larga duración “In The Court Of The Dragon” (2021), junto con otros tracks destacados de su catálogo, que no faltarán en esta intensa jornada en conjunto.

La venta de entradas está disponible mediante sistema Punto Ticket. Estos son los valores:

Palcos: $80.500

Cancha: $51.750

Platea: $51.750

*Precios con cargo por servicio incluido.