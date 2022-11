Opeth anuncia segundo show en Teatro Caupolicán

Todo un éxito será el regreso de Opeth a nuestro país, ya que a la casi agotada presentación del 11 de febrero, ahora la banda ha sumado una adicional para el día viernes 10 de febrero, nuevamente en el Teatro Caupolicán. Eso sí, la propia agrupación ha asegurado que aquel show no será de carácter similar al ya confirmado previamente, debido a que cada uno de los conciertos contará con un setlist diferente.

Esta visita será en el marco de su álbum “In Cauda Venenum“, último trabajo de los europeos lanzado en septiembre de 2019, y que incluye singles como “Heart In Hand” y “Dignity“. Además, esta será la primera visita a Chile con Waltteri Väyrynen en la batería, músico que cuenta una destacada trayectoria formando parte de Paradise Lost, así como de otras agrupaciones como Abhorrence y Bodom After Midnight.

Las entradas para este concierto ya están a la venta a través de Punto Ticket, con los siguientes precios:

Cancha: $40.000

Galería: $36.000

Palcos numerados: $60.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.