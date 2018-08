Oh Sees, Suuns y Yonatan Gat serán parte de Festival En Órbita 2018

Regresa uno de los festivales más esperados por el público chileno, quienes aguardan atentos a fin de año para saber qué sorpresas depara el Line Up de turno. Nos referimos a En Órbita, certamen que en sus ediciones pasadas ha tenido nombres como The Sonics, A Place To Bury Strangers, Cigarettes After Sex o Lee Ranaldo, y que ahora se realizará bajo una nueva modalidad, muy diferente a sus versiones pasadas.

Lo anterior, se debe a que este año se realizará durante tres días: 22, 23 y 24 de noviembre, permitiendo moverse entre el Museo Chileno de Arte Precolombino y el mítico club Blondie, donde se presentarán más de 15 bandas en la última jornada del evento. Esta fecha, ya tiene sus primeros tres nombres confirmados, siendo Oh Sees, Suuns y Yonatan Gat quienes dan el puntapié inicial al Line Up que se presentará durante el día 24 en el mítico recinto santiaguino, con el resto de los nombres siendo anunciados durante los próximos días.

Los días 22 y 23 de noviembre, mientras tanto, se abordarán temáticas relacionadas a la música, la influencia de los pueblos originarios, y también el espacio, mediante charlas y exhibiciones en el museo mencionado anteriormente, siguiendo la tónica del festival de mezclar disciplinas como la música, el arte y la ciencia.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Eventrid. Estos son los valores:

Preventa: $25.000

General: $28.000

Pase 3 días: $32.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.

También están disponibles entradas para asistir solamente a los showcases y charlas que se realizarán en el Museo de Arte Precolombino los días 22 y 23 de noviembre, a un valor general de $5.000.