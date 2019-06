Octavo episodio de “Black Antenna”, proyecto cinematográfico de Alice In Chains

Este 2019 se cumplirán 25 años desde el lanzamiento de “Purple” (1994), uno de los trabajos más trascendentales de Stone Temple Pilots, por lo que se anunció una edición especial para conmemorarlo. “Purple: Super Deluxe Edition” estará disponible desde el 13 de septiembre en distintas versiones, incluyendo por supuesto una gran variedad de rarezas, b-sides, entre otro tipo de tracks.

Una de ellas es una versión acústica de “Big Empty”, la cual puedes revisar a continuación junto con el tracklist de este trabajo.

Tracklist de “Purple: Super Deluxe Edition”:

Disco 1: Purple 2019 Remaster

Meatplow Vasoline Lounge Fly Interstate Love Song Still Remains Pretty Penny Silvergun Superman Big Empty Unglued Army Ants Kitchenware & Candybars

Disco 2: Early Versions, Demos & Acoustic

Meat Plow – Early Version Interstate Love Song – Early Version Big Empty – Acoustic Version Unglued – Demo Army Ants – Demo Kitchenware & Candybars – Demo Dancing Days She Knows Me Too Well – Demo Interstate Love Song – Acoustic Version Pretty Penny” – Acoustic Version (Live At KROQ Acoustic Christmas 1994) Kitchenware & Candybars” – Acoustic Version (Live At KROQ Acoustic Christmas 1994) Christmastime Is Here – Acoustic Version (Live At KROQ Acoustic Christmas 1994)

Disco 3: Live at New Haven Vererans Memorial Coliseum, New Haven, CT, August 23, 1994