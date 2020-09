Nunca Seremos Dichosos estrena el videoclip de su canción “¡¡Nunca!!”

Roddy Bottum de Faith No More acaba de estrenar una nueva canción de su proyecto Man On Man, en donde comparte créditos con su novio Joey Holman, esperando darle visibilidad a un mundo homosexual de mayor edad, no tanto en la vereda juvenil y enfocada en la estética que es conocida popularmente. Luego de mostrar “Daddy“, el conjunto ahora llega con un nuevo single y video titulado “Baby, You’re My Everything“, el cual puedes ver más abajo.

Conoce el single a continuación: