Nuevos videos de Desert Sessions: “If You Run” y “Move Together”

Llegan dos nuevos videos del colectivo Desert Sessions, ya que el proyecto a cargo de Josh Homme acaba de publicar unos clips realizados en conjunto con cineastas de la New York Film Academy, entregando trabajos únicos realizados por dos directores, cada uno con un presupuesto de producción para trasladar la música y las letras de “Vol. 11 & 12” a su propia visión. Estos son la cineasta italiana Gabriele Fabbro, quien realizó un nuevo clip para “If You Run“, además del director Jonathan Samukange, quien reimaginó la canción “Move Together“.

Mira los videos a continuación: