Nueva canción y video de Architects: “Dead Butterflies”

Tras su último disco “Holy Hell” (2018), llega nueva información de Architects, esto porque la banda acaba de estrenar una nueva canción acompañada por un videoclip. Se trata de “Dead Butterflies”, tercer adelanto de su próximo larga duración titulado “For Those That Wish To Exist”, que verá la luz el 26 de febrero.

Recordemos que la banda había dado conocer las canciones “Black Lungs” y “Animals” como sencillos de su futuro disco. Además, estos son los primeros trabajos de la banda sin el guitarrista y cofundador, Tom Searle, tras su muerte en 2016, luego de una batalla de tres años contra el cáncer.

A continuación, te dejamos la canción: