Nuevo video de Tarja: “Feliz Navidad”

Hace exactas tres semanas, Tarja publicaba su nuevo disco navideño, “From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)“, en el que versiona clásicos de estas festividades como “Come, O Come, Emmanuel“, “O Tannenbaum” o “Feliz Navidad“.

Es precisamente de este último corte, y para seguir mostrando el trabajo, que la ex Nightwish compartió un nuevo video. En aquel, se puede ver a la cantante finlandesa entonando en un perfecto español el reconocido tema. Puedes revisar el material más abajo.

También es de esta canción que Tarja lanzará una versión acompañada de gente como Hansi Kürsch (Blind Guardian), Joe Lynn Turner, Doro Pesch, Timo Kotipelto (Stratovarius) y Cristina Scabbia (Lacuna Coil), cuyas ganancias irán en ayuda de la isla caribeña de Barbuda, que fue azotada por el huracán Irma en septiembre pasado.