Nuevo video de Stone Sour: “Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”

Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 | 10:51 am | No hay comentarios

Nuevo video de los norteamericanos de Stone Sour para “Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”, canción incluida en su último larga duración, “Hydrograd” (publicado el 30 de junio pasado).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA