Nuevo video de Steven Wilson: “Nowhere Now”

miércoles, 20 de septiembre de 2017 | 10:01 am | No hay comentarios

Durante abril pasado, unas semanas antes de que Steven Wilson anunciara el lanzamiento de su nuevo larga duración, “To The Bone” (el que fue publicado hace poco más de un mes), el músico inglés tuvo un paso por suelos nacionales, precisamente para grabar uno de los videos del registro.

Se trata de “Nowhere Now“, correspondiente al segundo corte del álbum. En aquel, se puede ver al ex Porcupine Tree recorriendo los alrededores del observatorio ALMA en la región de Atacama, ubicado a cinco mil metros sobre el nivel del mar. Las imágenes son mucho más sobrias y naturales que los clips previos del músico -“Pariah“, “Song Of I” y “Permanating“-, y muestran que el mismo también pasó por la estación de trenes abandonada y el cementerio del lugar.

Puedes ver el video a continuación: