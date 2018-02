Nueva canción y video de Screaming Females: “I’ll Make You Sorry”

Screaming Females, la banda norteamericana de punk e indie rock, se encuentra en la previa del lanzamiento de su nuevo larga duración, esto, a tres años de la salida de su último disco, “Rose Mountain” (2015).

Los encabezados por Marissa Paternoster tendrán su regreso este viernes 23 de febrero a través de “All At Once“, trabajo que se convertirá en su séptimo LP y del que ya habían adelantado “Black Moon“, “Glass House” y “Deeply“.

A los anteriores, ahora se liberó un cuarto single titulado “I’ll Make You Sorry“, el que llega acompañado de su correspondiente video. Revisa el material a continuación: