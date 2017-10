Nuevo video de Red Fang: “Not For You”

jueves, 12 de octubre de 2017 | 1:17 am | No hay comentarios

Nuevo video de Red Fang para “Not For You“, canción incluida en su último larga duración, “Only Ghosts“. El disco tuvo su lanzamiento en octubre de 2016.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

