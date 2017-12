Nuevo video de Papa Roach: “Traumatic”

En septiembre del año pasado nos enterábamos de que The Dillinger Escape Plan tomaba la lamentable pero muy entendible decisión de separarse definitivamente, esto, a 20 años de su formación en 1997, y a sólo semanas de tener el lanzamiento del excelente “Dissociation” (octubre, 2016), su último disco de estudio.

Pues bien, este año la banda se dedicó a realizar una gira de despedida que finaliza en sólo un día más (29 de diciembre), poniendo cierre a la historia de The Dillinger Escape Plan. Es por esto que el grupo invitó a Mike Patton al concierto que hicieron ayer en Nueva York, cuya primera parte estuvo concentrada íntegramente en “Irony Is A Dead Scene“, el enorme EP que la banda grabó junto al vocalista de Dead Cross en 2003. Luego de tocar el disco, también hubo espacio para una versión de “Malpractice” de Faith No More.

Te dejamos con algunos videos de la jornada aquí: