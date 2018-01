Nuevo video de Noel Gallagher’s High Flying Birds: “It’s A Beautiful World”

Con el último lanzamiento de Korn realizado en 2016 -“The Serenity Of Suffering“-, ahora Jonathan Davis se arrojó de lleno a su carrera en solitario. Y es que si bien el cantante antes ya había facturado algunos temas en ese formato, nunca había tenido la intención de editar un álbum completo de esa manera, algo que precisamente se encuentra entre sus planes en este punto.

El músico norteamericano espera editar su primer disco de estudio durante esta temporada, lo que, acompañado de una gira como solista en los próximos meses, también se ve adelantado con la publicación de un nuevo tema con su respectivo video. Aquel se titula “What It Is“, y propone un pegadizo sonido con la voz de Davis manteniendo su registro intacto. En el clip, también podemos ver al compositor con una postura llena de experiencia.

Puedes revisar el material a continuación: