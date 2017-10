Nuevo video de Five Finger Death Punch: “Ain’t My Last Dance”

A dos años del lanzamiento de su último larga duración, “Got Your Six” (septiembre, 2015), los norteamericanos de Five Finger Death Punch siguen adelante con el trabajo de promoción para aquel, esta vez, compartiendo un nuevo video.

Se trata de “Ain’t My Last Dance“, el que concentra una serie de imágenes con presentaciones en vivo de la banda. Puedes ver el clip más abajo.

Previamente, el grupo había compartido los videos de “I Apologize“, “My Nemesis” y “Jekyll And Hyde“.

