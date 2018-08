Nuevo video de Tyler, The Creator: “See You Again”

Con el tiempo, “Flower Boy” se convirtió en uno de los álbumes más destacados de 2017, lo que le permitió al rapero Tyler, The Creator ir abriéndose paso dentro del género. Ahora, el oriundo de California acaba de lanzar el video para “See You Again“, nuevo sencillo de lo que fue su cuarto disco de estudio, que cuenta con la colaboración de Kali Uchis.

Recordemos que Tyler sería uno de los números principales de Lollapalooza Chile 2018, pero bajó su participación a solo cuatro días del evento, siendo reemplazado por la cantante Aurora.

Revisa el video a continuación.