Nuevo video de The Raconteurs: “Somedays (I Don’t Feel Like Trying)”

Nuevo video de The Raconteurs para “Somedays (I Don’t Feel Like Trying)“, canción incluida en su último larga duración, “Help Us Stranger“. El disco tuvo su lanzamiento en junio pasado, y se transformó en tercer trabajo de estudio del proyecto encabezado por Jack white, y que además marca el regreso de la banda al panorama musical luego de 10 años.

Recordemos que la banda llegará por primera vez a nuestro país para presentarse el próximo 13 de noviembre en Coliseo Santiago, donde además de repasar las grandes composiciones de su discografía, promocionarán también su último LP.

Las entradas están disponibles en Puntoticket y sin recargo en boleterías de Coliseo Santiago. Los valores son los siguientes: