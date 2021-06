Nuevo video de The Pretty Reckless: “Only Love Can Save Me Now”

Hace unos meses, The Pretty Reckless publicó el álbum “Death By Rock And Roll“, por lo que hoy el proyecto de Taylor Momsen estrena el videoclip para una de las canciones presentes en ese disco. Se trata de “Only Love Can Save Me Now“, donde colabora junto a los miembros de Soundgarden, Kim Thayil y Matt Cameron.

Cabe señalar que la relación de ambas agrupaciones se remonta a mucho tiempo, ya que TPR giró en algunas oportunidades con los de Seattle, al punto de que incluso fue la banda de apertura en el, a estas alturas, legendario último show del cuarteto, la misma noche en que Chris Cornell fallecería.

Mira el video a continuación: