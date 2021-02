Nuevo video de The Flower Kings: “All I Need Is Love”

El proyecto Man On Man integrado por Roddy Bottum de Faith No More y su novio Joey Holman, da a conocer un nuevo sencillo llamado “1983“, sumándose a las canciones “Daddy” y “Baby, You’re My Everything”. Además del single, el dúo anunció los detalles de su álbum homónimo, que estará disponible el próximo 7 de mayo.

Con este proyecto, Bottum y Holman buscan darle visibilidad a un mundo homosexual de mayor edad, y no tanto en la vereda juvenil y enfocada en la estética, comoes conocida popularmente. A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y el adelanto:

Tracklist de “Man On Man”: