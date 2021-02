Nuevo video de The Flower Kings: “All I Need Is Love”

Los australianos no se detienen y siguen lanzado nueva música, nos referimos a King Gizzard & The Lizard Wizard, que dio a conocer un nuevo adelanto llamado “Pleura” y los detalles de su próximo disco, “L.W.”. Recordemos que el primer sencillo que vio la luz fue “If Not Now, Then When?”, seguido de “O.N.E”, ambos estarán disponible el próximo 25 de febrero junto al resto del disco.

Cabe señalar que el álbum antecesor de la banda, “K.G.“, fue publicado el 20 noviembre, a sólo tres meses de esta nueva producción, por lo que banda se encuentra en un período de bastante actividad, como ya es tradición. A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción:

Tracklist de “L.W.”: