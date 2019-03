Nuevo video de The Cranberrries: “All Over Now”

Nuevo video de The Cranberries para “All Over Now“, canción incluida en su próximo larga duración, “In The End“. El disco tendrá su lanzamiento en abril próximo, siendo el último trabajo de la banda, además de servir como álbum póstumo de la cantante Dolores O’Riordan, que falleció en 2018.

