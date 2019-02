Nuevo video de The Claypool Lennon Delirium: “Blood and Rockets – Movement I, Saga of Jack Parsons – Movement II, Too the Moon”

Nuevo video de The Claypool Lennon Delirium para “Blood and Rockets – Movement I, Saga of Jack Parsons – Movement II, Too the Moon“, canción incluida en su próximo larga duración, “South Of Reality“. El disco tendrá su lanzamiento el próximo 22 de febrero, transformándose en el segundo LP de esta colaboración entre Les Claypool de Primus y Sean Lennon de The Ghost Of A Saber Tooth Tiger.

