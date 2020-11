Nuevo video de Steven Wilson: “PERSONAL SHOPPER”

Liam Gallagher está de regreso con una nueva canción, su primer single de 2020. Se trata de “All You’re Dreaming Of“, track en donde el artista colabora con el compositor Simon Aldred y el productor Andrew Wyatt, el que además tiene un componente benéfico ya que todas las ganancias irán a hacia Action for Children.

Tal como indicamos, este sencillo es la primera música que el artista publica este año, luego de que en 2019 publicara su segundo álbum como solista, titulado “Why Me? Why Not“.

Escucha el nuevo track a continuación: