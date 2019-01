Nuevo video de Steve Hackett: “Beasts In Our Time”

Nuevo video de Steve Hackett para “Beasts In Our Time“, canción que estará incluida en su próximo larga duración, “At The Edge Of The Light“. El disco tendrá su lanzamiento el 25 de enero, siendo el sucesor de “The Night Siren“, lanzado en 2017 por el ex guitarrista de Genesis.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA