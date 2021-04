Nuevo video de St. Vincent: “The Melting Of The Sun”

Novedades sobre Twenty One Pilots, ya que la banda está de regreso con un nuevo sencillo, presentando también todos los detalles de lo que será su nuevo disco. Esto, porque el conjunto conformado por Tyler Joseph y Josh Dun publicará el álbum “Scaled And Icy“, el sexto de su carrera, el próximo 21 de mayo a través de Fueled By Ramen, contando con el single “Shy Away” como adelanto del LP.

Este disco fue compuesto y producido por Joseph en su estudio casero durante la cuarentena, apelando a distintos sentimientos propios del encierro como la ansiedad, soledad, aburrimiento, duda, entre otros. A continuación te dejamos con todos los detalles, y el primer adelanto, del sucesor de “Trench” (2018).

Tracklist de “Scaled And Icy”: