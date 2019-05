Nuevo video de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators: “Boulevard Of Broken Hearts”

Nuevo video de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators para “Boulevard Of Broken Hearts“, canción incluida en su último larga duración, “Living The Dream“. El disco tuvo su lanzamiento en abril pasado, y se transformó en el décimo álbum de la banda norteamericana.

Recordemos que la banda estará de regreso en nuestro país este próximo 10 de mayo en el Teatro Caupolicán. Las entradas para el show siguen a la venta mediante el sistema Puntoticket, con los siguientes precios:

Cancha (Preventa): $39.000 (AGOTADAS)

Cancha (Día del show): $49.000 (AGOTADAS)

Platea (Preventa): $39.000

Platea (Día del show): $49.000

Palco (Preventa): $50.000 (AGOTADAS)

Palco (Día del show): $59.000 (AGOTADAS)

