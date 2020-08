Nuevo video de Run The Jewels: “Out Of Sight”

Nuevo video de Run The Jewels junto a 2 Chainz para “Out Of Sight“, canción incluida en su último larga duración, “RTJ4“. El disco tuvo su lanzamiento en abril pasado, y se transformó en el cuarto álbum del dúo compuesto por Killer Mike y El-P. En este video, que es dirigido por Ninian Doff, cuenta con apariciones del casting de la película “Get Duked!” (2019), la que también fue dirigida por Doff.

