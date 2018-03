Nuevo video de Run The Jewels: “Oh Mama”

A la mayoría nos gusta Run The Jewels y Rick And Morty, ¿verdad? Pues bien, entonces lo siguiente es sólo para disfrutar. Y es que la banda norteamericana acaba de estrenar el video de “Oh Mama” -parte de su excelente último disco, “Run The Jewels 3” (2016)- con los dibujos animados que viajan por el multiverso como protagonistas.

El clip muestra todo lo que nos encanta de Rick And Morty, es decir, violencia sólo por violencia, viajes interdimensionales, giros impredecibles y un sinsentido permanente. Puedes ver el registro más abajo.

SPOILER ALERT

Quizás todo lo que buscaba Rick en esta aventura era la Szechuan Sauce.