Nuevo video de Radiohead: “If You Say The Word”

Este viernes 24 de septiembre se cumplirán tres décadas desde el lanzamiento de “Nevermind“, uno de los álbumes más trascendentales de Nirvana, y que recibirá una edición especial para conmemorar sus 30 años. Esto, porque los sellos Geffen y UMe publicarán en una serie de formatos una versión remasterizada del álbum, la que también incluirá material adicional de la época con una serie de conciertos inéditos.

“Nevermind 30th Anniversary Edition” llegará el 12 de noviembre en formatos como doble CD, vinilo, además de descarga digital, todas estas con una remasterización especial en 192kHz 24-bit desde las cintas análogas de media pulgada en las que se grabó el álbum originalmente. Por otra parte, la edición en vinilo especial contendrá un 7″ con la canción “Endless, Nameless” en el lado A, mientras que en el lado B se incluirá “Even In His Youth” y ”Aneurysm”.

Las ediciones de lujo, en tanto, estarán separadas en dos, ya que vendrán en configuraciones de 5 CD o de 8 LP, incluyendo audio de los conciertos “Live in Amsterdam, Netherlands (November 25th, 1991)“, “Live in Del Mar, California (December 28th, 1991)“, “Live in Melbourne, Australia for triple j (February 1st, 1992)” y finalmente “Live in Tokyo, Japan (February 19th, 1992)“, además de un Blu-ray del show en Holanda con audio y video remasterizado en alta definición.