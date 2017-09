Nuevo video de Prophets Of Rage: “Hail To The Chief”

Nuevo video de los norteamericanos de Prophets Of Rage para “Hail To The Chief“, canción incluida en su primer larga duración, “Prophets Of Rage” (publicado el 15 de septiembre).

