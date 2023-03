Nuevo video de Paramore: “Running Out Of Time”

La semana pasada, Paramore estrenó su álbum “This Is Why“, sexto larga duración de su carrera y uno de los trabajos más comentados en lo que va del año. Ahora, la banda liderada por Hayley Williams ha presentado el videoclip para la canción “Running Out Of Time“, una de las composiciones más populares de este nuevo trabajo, y cuya representación audiovisual (dirigida por Ivanna Borin) puedes ver al final de esta nota. Anteriormente, el trío presentó videoclips para las canciones “This Is Why” y “The News“.

Esta producción cuenta con 10 tracks, siendo el sucesor de “After Laughter” de 2017. Para su creación, Williams trabajó con sus compañeros Taylor York y Zac Farro durante varios meses en Los Angeles junto a su asiduo colaborador, Carlos de la Garza. Será este nuevo LP lo que la banda interpretará, junto con una selección de sus grandes éxitos, cuando se presenten nuevamente en Chile el próximo 5 de marzo en Movistar Arena.

Recordemos que las entradas para el show de la banda se encuentran completamente agotadas, pero en caso de liberarse nuevas ubicaciones, estos son los valores a través del sistema Punto Ticket:

Cancha VIP: $103.500

Cancha: $57.500

Platea Baja Diamante: $115.000

Platea Baja Golden: $80.500

Platea Baja Silver: $74.750

Platea Alta Golden: $63.250

Platea Alta Silver: $51.750

Tribuna: $11.500

Mira el video de “Running Out Of Time” a continuación: