Nuevo video de Ozzy Osbourne: “Straight To Hell”

Tal como hicieran hace un par de años en el festival Cal Jam, los miembros de la desaparecida banda Nirvana se reunieron en un show. El evento a beneficio de The Art of Elysium, ONG que ayuda a hospitales, hogares de ancianos y gente en situación vulnerabilidad, se realizó en el Hollywood Palladium de Los Angeles este sábado 4 de enero y, además de Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, contó con la presencia de St. Vincent, Beck y Violet Grohl (hija del líder de Foo Fighters) para apoyar en voces y guitarras.

El set de este Nirvana 2.0 fue de cinco canciones, partiendo por “Lithium” con la voz de St. Vincent, pasando por Beck en los vocales de “In Bloom” (con error incluido) y “Been A Son”, para luego dar espacio a la hija de Dave Grohl, Violet, quien se despachó una sentida versión de “Heart-Shaped Box”. El breve concierto terminó con “The Man Who Sold The World” de David Bowie, cantada por Beck, marcando así otra jornada histórica para los “miembros sobrevivientes” de Nirvana.

El evento luego contaría con la presencia de Cheap Trick, Marilyn Manson y L7. Mira la presentación completa de Nirvana a continuación:

Foto: Andy Kellen para Rolling Stone