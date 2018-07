Nuevo video de Manic Street Preachers: “People Give In”

Acumulando nada menos que 28 años de historia, Spiritualized tendrá el lanzamiento de su octavo larga duración el próximo 7 de septiembre bajo el nombre de “And Nothing Hurt“, trabajo que incluirá 9 canciones, y hoy, se acaba de liberar un nuevo adelanto de este.

Se trata de la canción “Here It Comes (The Road) Let’s Go“, la cual puedes escuchar acá abajo.