Nuevo video de L.A. Guns: “Rage”

Nuevo video de L.A. Guns para “Rage“, canción incluida en su próximo larga duración, “The Devil You Know“. El disco tendrá su lanzamiento el próximo 29 de marzo, y se transformará en el primer disco desde “Waking The Dead” (2002), en contar con el guitarrista Tracii Guns y el vocalista Phil Lewis, miembros fundadores del conjunto.