Nuevo video de Killswitch Engage: “I Am Broken Too”

Nuevo video de Killswitch Engage para “I Am Broken Too“, canción incluida en su próximo larga duración, “Atonement“. El disco tendrá su lanzamiento el próximo 16 de agosto, y contará con once nuevas composiciones, entre las que destacan colaboraciones con artistas como el antiguo vocalista del conjunto, Howard Jones, así como también Chuck Billy de Testament.

