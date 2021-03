Nuevo video de Jordan Rudess: “I Surrender”

El 23 de abril a través de Napalm Records llegará el EP “Paint The Sky With Blood” de Bodom After Midnight, proyecto en donde estaba presente el fallecido Alexi Laiho tras el fin de Children Of Bodom. Ahora, como adelanto a aquel lanzamiento, es que llega la canción que da nombre al extended play, acompañada de un videoclip que puedes revisar al final de esta nota.

Recordemos que Alexi Laiho falleció en enero pasado, por lo que banda quiso lanzar estas canciones para así poder cumplir el deseo de Laiho y con su legado mediante la música.

A continuación, te dejamos la canción: