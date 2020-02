Nuevo video de Jinjer: “Retrospection”

“Teens Of Denial” de 2016 se ha ido transformando con el tiempo en uno de los álbumes más destacados de la década, por lo que Car Seat Headrest no hizo más que crecer durante el último periodo. Ahora, el proyecto liderado por Will Toledo acaba de anunciar un nuevo LP para este año, que llevará por nombre “Making A Door Less Open“, y del cual ya podemos escuchar un adelanto mediante la canción “Can’t Cool Me Down“, que puedes revisar más abajo.

Tracklist de “Making A Door Less Open”:

Weightlifters Can’t Cool Me Down Hollywood There Must Be More Than Blood Hymn Deadlines Martin What’s With You Lately Life Worth Missing Famous

Escucha el primer single a continuación: