Nuevo video de Iggy Pop: “We Are The People”

Se concreta uno de los regresos más esperados por la fanaticada local, ya que Thundercat alistó un nuevo arribo a Santiago para el próximo 19 de mayo en Cúpula Multiespacio, presentándose por segunda vez en nuestro país tras su exitoso debut de 2018. Para la ocasión el músico traerá las canciones de “It Is What It Is“, nuevo LP que será publicado el 3 de abril.

Por supuesto, en la cita también se repasarán otras composiciones de su discografía compuesta por los álbumes “The Golden Age of Apocalypse” (2011), “ Apocalypse” (2013) y “Drunk” (2017), además de algunas de las colaboraciones que ha realizado con gente como Kendrick Lamar o Flying Lotus.

La venta de entradas comienza este viernes 6 de marzo a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: