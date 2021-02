Nuevo video de Iggy Pop: “Do Not Go Gentle Into That Good Night”

Nunca es tarde para tener nuevo material de Iggy Pop, tal como fue lanzado su disco “Free” (2019), de manera sorpresiva, llega de esta misma forma este trabajo, ya que el músico estreno el video del poema, “Do Not Go Gentle Into That Good Night” de Dylan Thomas. Esta realización audiovisual fue dirigida por Simon Taylor, siendo acompañada de las ondas sonaras de la guitarrista Sarah Lipstate, más conocida como Noveller, y del tecladista Leron Thomas.

Esta entrega de Iggy Pop es la más reciente desde su última canción “No Flag (en Français)” de 2020, en colaboración de Elvis Costello, músico reconocido dentro del punk y new wave.

A continuación, te dejamos el video: