Nuevo video de Gojira: “Sphinx”

Volbeat regresará con un nuevo álbum el próximo 3 de diciembre. Se trata de “Servant Of The Mind“, larga duración que incluirá algunas de las canciones que la banda ha publicado este año como “Wait A Minute My Girl”, “Dagen Før“ y “Shotgun Blues“, además de las recién estrenada “Becoming” que puedes escuchar más abajo.

Escucha la canción acá: