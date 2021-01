Nuevo video de Foo Fighters: “Waiting On A War”

En un inesperado giro, Weezer llega con un nuevo disco titulado “OK Human”, el que contará con 12 tracks y estará disponible el próximo 29 de enero a través de Atlantic. Sin embargo, para quienes se encuentren impacientes por el nuevo material del cuarteto, podrán escuchar el primer adelanto llamado “All My Favorite Songs”, el próximo jueves 20 de enero.

Cabe recordar que la agrupación inicialmente tenía planeado un nuevo álbum para el 15 de mayo del 2020, pero debido a la pandemia mundial, se reagendó para el 7 del mismo mes de 2021. “Van Weezer”, trabajo que será un tributo al particular sonido del fallecido Eddie Van Halen, ya contaba con tres singles: “Hero“, “The End Of The Game” y “Beginning Of The End“. En resumidas cuentas, tendremos dos álbumes de Weezer para el primer trimestre del año, siendo los sucesores de su último larga duración, “Black Album” (2019).

A continuación, te dejamos los detalles del tracklist, y la portada.

Tracklist de “OK Human”: