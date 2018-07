Nuevo video de Father John Misty: “Date Night”

Para el próximo 14 de septiembre quedó dispuesto el lanzamiento de “Overtures Of Blasphemy“, el nuevo álbum de los norteamericanos Deicide, quienes también, de paso, publicaron el primer adelanto de este. Se trata de la canción “Excommunicated“, que posee toda la agresividad y potencia que caracteriza al cuarteto oriundo de Florida.

Este trabajo, será lanzado a través de Century Media. Siendo el sucesor para “In The Minds Of Evil“, lanzado en 2013. El disco fue producido por Jason Suecof, conocido gracias a su trabajo con bandas como The Black Dahlia Murder o Trivium, con quien trabajaron en AudioHammer Studios de Florida. El arte de la portada, en tanto, fue creada por el artista Zbigniew M. Bielak, asiduo colaborador de actos como Mayhem, Ghost y Paradise Lost. Revisa la portada, el tracklist, y el primer adelanto a continuación.

Tracklist de “Overtures Of Blasphemy”: