Nuevo video de Elvis Costello & The Imposters: “Mr. & Mrs. Hush”

Nuevo video de Elvis Costello & The Imposters para “Mr. & Mrs. Hush“, canción incluida en su último larga duración, “Look Now“. El disco tuvo su lanzamiento en octubre pasado, siendo el álbum número 25 del músico inglés, y del tercero con la colaboración de The Imposters, luego de haber publicado los discos “The Delivery Man” (2004) y “Momofuku” (2008).

