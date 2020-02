Nuevo video de Desert Sessions: “If You Run”

Mientras esperamos por lo que será su nuevo trabajo de estudio, las japonesas Otoboke Beaver siguen entregando tracks individuales con un ritmo y creatividad impresionantes. El último de ellos es la canción “Dirty Old Fart Is Waiting For My Reaction”, que de una manera muy novedosa expone el problema de los insistentes mensajes que muchas mujeres reciben por parte de hombres en las redes sociales, así como también el tan odiado mansplaining al que deben exponerse.

El track, de tan solo 1 minuto de duración, se suma a la recientemente estrenada “I Am Not Maternal“, la cual también aborda problemas cotidianos en base a los prejuicios de la sociedad en el rol de la mujer. Recordemos que el cuarteto logró reconocimiento como una de las propuestas más refrescantes de 2019 gracias a su álbum “Itekoma Hits“, con méritos más que suficientes para permitirle estar presente en la lista de mejores discos del año que publica nuestro sitio.

Escucha el track a continuación: