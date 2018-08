Nuevo video de Death Valley Girls: “Disaster (Is What We’re After)”

Nuevo video de Death Valley Girls para la canción “Disaster (Is What We’re After)“, canción que se desprende de lo que será su próximo álbum de estudio, titulado “Darkness Rains“. Este trabajo, será el sucesor de “Glow In The Dark“, lanzado en 2016, y tendrá su estreno el próximo 5 de octubre a través de Suicide Squeeze Records. Este clip, además, cuenta con la participación protagónica del legendario Iggy Pop.

El video es claramente un homenaje a la escena de Andy Warhol comiendo una hamburguesa en “66 Scenes From America” (Jørgen Leth, 1986), con Iggy recreando el momento y poniendo un poco de su estilo para recrear este icónico clip. Revisa el video acá.