Nuevo video de Courtney Barnett: “Everybody Here Hates You”

Nuevo video de Courtney Barnett para “Everybody Here Hates You“, track que la intérprete estrenó de manera exclusiva por el Record Store Day 2019. Cabe destacar, que el último trabajo de estudio a la fecha de la australiana es “Tell Me How You Really Feel” (2018), álbum que la tuvo de regreso en nuestro país el mes de marzo.

