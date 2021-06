Nuevo video de Cevladé: “Tren”

“I Might Have” es el nombre de lo nuevo de A Place To Bury Strangers, el que viene a adelantar lo que será el EP “Hologram“, y que además cuenta con un videoclip que puedes ver más abajo. Recordemos que este lanzamiento será con una nueva formación en el proyecto de Oliver Ackermann, que renueva sus integrantes con la incorporación de John Fedowitz en el bajo y Sandra Fedowitz en la batería.

Este extended play de la nueva formación será publicado el próximo 16 de julio a través del sello Dedstrange, contando con un total de 5 nuevos tracks, de los que se conocen esta nueva canción, además del primer adelanto titulado “End Of The Night“.

Escucha el single acá: